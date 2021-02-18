2021/02/18 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الخميس،

ايقاف عملية ابتزاز الكتروني قامت بها

فتاة ضد شقيقتها في محافظة النجف

الاشرف.

الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات

والإعلام لوزارة الداخلية في محافظة

النجف الأشرف ذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في النجف.. فتاة تبتز شقيقتها وتنشر صورها على "انستغرام") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في النجف.. فتاة تبتز شقيقتها وتنشر صورها على "انستغرام") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).