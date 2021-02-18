نائب كردي يطالب القضاء العراقي بالتدخل بعد الحكم بسجن صحافيين في الإقليم

2021/02/18 | 12:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/أربيل..أدان النائب عن حركة التغيير كاوه محمد، الخميس، صدور قرار قضائي بالحكم على 5 ناشطين وصحافيين في دهوك بالسجن لمدة 6 سنوات، فيما طالب القضاء العراقي بالتدخل.وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هذا القرار يعكس حالة التعسف التي يعيشها سكان الإقليم، ومدى الظلم والقسوة التي يتعرضون لها”.وأضاف أن “على البرلمان العراقي ومجلس القضاء الأعلى والحكومة ومفوضية حقوق الإنسان والأمم المتحدة أن يكون لها دورا في مايجري لإيقاف الإجراءات التعسفية، فليس من المعقول أن يتم الحكم على ناشطين لأنهم طالبوا بصرف رواتبهم المتأخرة”.وأشار محمد إلى أن “الإقليم هو جزء من العراق، ولذلك يجب أن تكون سلطة مجلس القضاء الأعلى على جميع المحاكم في الإقليم”.وكان محكمة الجنايات في أربيل قد أصدرت حكما بالسجن 6 سنوات على 5 ناشطين من محافظة دهوك بتهمة محاولة إسقاط الحكم في الإقليم.انتهى/ 25 ع

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