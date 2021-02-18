وزير الصحة: زيادة في اعداد الحالات الحرجة بكورونا مع ارتفاع نسبة الدخول للمستشفيات

2021/02/18 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع نسبة الدخول للمستشفيات مع زيادة الاصابات بكورونا، فيما اشارت الى ان 50% من الاصابات بالسلالة الجديدة.

يتبع..

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