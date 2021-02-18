الصحة تحدد آلية اللقاح ضد فيروس كورونا في العراق

2021/02/18 | 12:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قالت وزارة الصحة والبيئة إن المرحلة المقبلة لمواجهة كورونا تنذر بخطر في ظل زيادة الإصابات، خصوصًا في المناطق السكانية ذات الكثافة العالية.

وذكر مدير عام صحة الرصافة عبدالغني الساعدي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، أن "الدائرة اتخذت إجراءات للتلقيح ضد كورونا فور وصول لقاح فايزر نهاية الشهر الحالي، وتمت تهيئة أربعة مراكز في مستشفيات الواسطي والإمام علي والشهيد الصدر والكندي".

وأوضح الساعدي أن "كل مركز تلقيحي يضم قاعتين أحداهما لتلقيح منتسبي الصحة والأخرى خاصة بالثلاجات المخصصة لحفظ اللقاح وبغرفة محكمة تصل درجة برودتها إلى 80 تحت الصفر".

وتابع أن "عملية التلقيح ستجرى وفق استمارة الكترونية، وتشمل ألف منتسب يوميًا كجرعة أولى، وبعد شهرين يتم لقاحهم بالجرعة الثانية"، مبينًا أن "صحة الرصافة من الدفعة الأولى للقاح 5 آلاف جرعة".

ولفت إلى "انتشار 150 فرقة صحية نهارًا لنشر التوعية بين المواطنين وحثهم على ارتداء الكمامات، وخلال الحظر الجزئي ستنتشر 10 فرق لمراقبة تطبيق إرشادات الوقاية في الأسواق والمولات والمطاعم ومحاسبة المخالفين".

وأكد الساعدي أن "أغلب حالات الإصابة انتشرت في مدينة الصدر والزعفرانية، من خلال تسجيل أكثر من 383 حالة خلال يوم واحد"، مشددًا على "التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية لمساندة الملاكات الصحية العاملة لمعالجة المصابين بالفيروس من خلال ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة واستخدام المعقمات وتجنب الزحامات والحرص على التباعد الاجتماعي".

وأشار إلى "تخصيص مراكز ومستشفيات لمرضى كورونا منها مستشفيات الحياة والعطاء وابن الخطيب ومركز شفاء 13 في مستشفى الكندي، فضلًا عن تخصيص مركزين ساندين".

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