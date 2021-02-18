المتحدث باسم الكاظمي: القبض على 4 ارهابيين بالتاجي والفلوجة

2021/02/18 | 12:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، القبض على 4 ارهابيين في التاجي والفلوجة.وقال رسول في بيان، إنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب يواصلون إستهداف خلايا عصابات داعـش الإرهابية”.وأضاف، أنهم “تمكنوا من إلقاء القبض على اربعة إرهابيين في قضائي التاجي و […]

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