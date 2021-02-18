"فرصة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي".. اجتماع أميركي أوروبي بشأن برنامج إيران النووي

2021/02/18 | 12:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث وزراء خارجية الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة الخميس، مسألة إعادة إحياء اتفاق 2015 المبرم مع إيران بشأن برنامجها النووي، قبل أيام من انقضاء مهلة نهائية حددتها طهران ستفرض من بعدها قيودا على عمليات التفتيش.

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