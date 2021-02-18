أثر التغيرات المناخية على الصحة في البلدان العربية - كاظم المقدادي

2021/02/18 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_المقدادي الأمراض المناخية تزداد وخطط المواجهة محدودةتحولت ظاهرة التغير المناخي Climate change الى مشكلة بيئية عالمية، وتحضى بإهتمام دولي واسع لما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة، بيئية وصحية وإقتصادية وإجتماعية، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.وقد حذر أحدث تقرير عللماء وخبراء دوليين أن البشرية تتجه نحو « مستقبل مروّع لا تدركه !.....الدول العربية تعتبر من بلدان العالم الأكثر تعرضاً وتهديداً لمخاطر ......





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