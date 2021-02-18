الحراك الشعبي في مرحلة ما قبل (ربيع الشباب العربي) الحلقة الخامسة (5/ 18) - حسن خليل غريب

2021/02/18 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_خليل_غريب كتبت الدراسة في أوائل العام 2018ثانياً: الفراغ الحزبي العربي فتح الأبواب أمام استغلال انتفاضات الحراك الشعبي العربيلقد أثبتت المرحلة السابقة من عمر الحراك أن الجماهير العربية، كانت مستعدة لتقديم شتى التضحيات في سبيل النضال من أجل حقوقها.



ولكن الحماس الجماهيري لا يكفي من أجل إحداث التغيير، لأن ادنى شروط إنجاح الحركات الجماهيرية تتطلب توفير شروط بديهية من أهمها وجود قيادة تستطيع التوجيه ......





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