2021/02/18 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور المقال الأول من الفصل الثانى من كتاب : ( تطبيق الشريعة السنية لأكابر المجرمين في عصر السلطان المملوكى الأشرف برسباى ): قبل تولى برسباىمقدمة 1 ـ يعتبر عام 824 عاما غريبا في التاريخ المملوكى الممتد من عام 648 الى 923 هجرية .



في عام 824 مات السلطان المؤيد شيخ يوم 9 محرم ، وعهد لابنه الطفل أحمد بولاية العهد وكان عمره سبعة عشر شهراً وخمسة أيام، وأقام مجموعة للحكم كان منهم الأمير ططر لرعاية ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (م 1 / ف2 : السلطان المملوكى المتدين ( المؤيد شيخ ) الذى كان من أكابر المجرمين - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (م 1 / ف2 : السلطان المملوكى المتدين ( المؤيد شيخ ) الذى كان من أكابر المجرمين - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).