الحشد يوقع عقدا مع الاستثمار لتوزيع 850 شقة سكنية لعوائل الشهداء والجرحى

2021/02/18 | 12:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وقعت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي عقدا مع الهيئة الوطنية للاستثمار والمصرف العقاري واللجنة العليا للقروض لحجز 850 شقة سكنية ستوزع بين عوائل شهداء وجرحى الحشد.وقال مدير علاقات معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين حسين سماري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “مساحة الشقة الواحدة تبلغ 140 م2 ستوزع بين المستفيدين بعد 15 يوما وستقسط عليهم بدون أي فائدة”.وأضاف سماري، أن “المستفيد سيتسلم الشقة ويسكن فيها لمدة 6 اشهر بدون دفع أي قسط ومن ثم يدفع الأقساط بعد هذه الفترة حيث سيستقطع من راتب الشهيد او الجريح لمدة 20 سنة”.من جانبها قالت شذى نجم في الهيئة الوطنية للاستثمار ان “الهيئة وقعت العقود مع عوائل الشهداء والجرحى وسنقدم لهم الأفضل في مجمع بسماية”.



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