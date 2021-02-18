الصحة: أكثر من نصف الاصابات المسجلة بكورونا هي سلالة جديدة

2021/02/18 | 12:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الخميس، إن أكثر من نصف الاصابات المسجلة بكورونا هي إصابات بالسلالة الجديدة في العراق.وحذر التميمي خلال مؤتمر صحفي، من “خطر كبير وإصابات شديدة للاطفال والشباب سجلت نتيجة مضاعفات السلالة الجديدة لفيروس كورونا”.وأشار إلى، “وجود زيادة في أعداد الحالات الحرجة بكورونا مع ارتفاع نسبة الدخول للمستشفيات”، داعياً الى “الابتعاد عن التنقل بين المناطق”.وطالب التميمي بـ”تطبيق فرض الغرامات للمخالفين لقرارات اللجنة العليا”.وأوضح، أن “الالتزام هو السبيل الوحيد للحد من انتشار الفيروس وتقليل شدة الإصابة والاعراض الجانبية”، داعياً “بالابتعاد عن التنقل بين المناطق، وسيكون هناك تعاون من الفرق الصحية والأمنية بفرض […]

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