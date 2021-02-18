جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على 4 إرهابيين في التاجي والفلوجة

2021/02/18 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت قوات جهاز مكافحة الارهاب ،اليوم الخميس، من القاء القبض على 4 ارهابيين في قضاءي الفلوجة والتاجي.

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول اعلن في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه انه وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، بمواصلة استهداف خلايا عصابات داعـش الإرهابية، القت قوات مكافحة الارهاب القبض على ٤ إرهابيين في قضاءي التاجي والفلوجة، مؤكدا ان عملية القبض جاءت بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة.

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