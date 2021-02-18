بالفيديو .. ارشادات وقائيـة جديدة لتوعيـة المواطنين في مواجهة كورونا

2021/02/18 | 12:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اصدرت وزارة الصحة ، ارشادات وقائيـة جديدة لتوعيـة المواطنين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في مواجهة فيروس كورونا./انتهى5

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