بالفيديو : موكب في النجف الاشرف يرحب بزيارة بابا الفاتيكان

2021/02/18 | 12:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لاحد المواكب الحسينية في النجف الاشرف يؤكد في قصيدة للرادود الترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة للعراق....

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