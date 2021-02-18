مقرب من مقتدى الصدر يدعو للالتزام بقرار منع التجمعات

2021/02/18 | 12:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المقرب من زعيم التيار الصدري صالح العراقي يوم امس العراقيين الى الالتزام بقرار منع التجمعات....

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