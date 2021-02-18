شاهد: اخصائي وبائيات يكشف اسباب ارتفاع الاصابات بـ ’كورونا’ في العراق

2021/02/18 | 12:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف اخصائي الوبائيات وعضو فريق تعزيز الصحة للتوعية الدكتور، حيدر حنتوش، عن اسباب الارتفاع الحاد بعدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف محافظات ...

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