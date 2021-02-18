وزير الصحة: 50% من الإصابات المسجلة بكورونا هي بالسلالة الجديدة

2021/02/18 | 12:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزير الصحة حسن التميمي، الخميس، عن ارتفاع نسبة الدخول للمستشفيات مع زيادة الاصابات بكورونا، فيما أشارت الى ان 50% من الاصابات هي بالسلالة الجديدة.وقال التميمي في مؤتمر صحفي وحضرته /المعلومة/، ان “هناك انتشاراً واسعاً في الأيام الثلاثة الاخيرة بالاصابة بسلالة كورونا”، مبيناً ان “اكثر من 50% من الاصابات التي تؤشر هي بالسلالة الجديدة”.واضاف ان “الاطفال والشباب يشكلون اصابات شديدة”، محذرا من “خطر كبير في حال عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية”.واكد التميمي ان “اعداد الحالات الحرجة بكورونا ازدادت مع ارتفاع نسبة الدخول للمستشفيات”، مشيراً الى ان “ذلك يشكل -ضغطاً كبيراً على المؤسسات الصحية بسبب زيادة اعداد المصابين بالحلات الحرجة”.ودعا التميمي الى “الالتزام بتطبيق فقرات حظر التجوال والالتزام بالتعليمات الصحية ومساعدة القوات الأمنية والفرق الصحية”، مطالباً المواطنين بـ”الابتعاد عن التنقل بين المناطق”.



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