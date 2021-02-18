تسريب أرجنتيني يعلن النهاية الحزينة لمشوار ميسي مع برشلونة..

2021/02/18 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

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يتأكد يوما بعد آخر نهاية علاقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ومهاجم برشلونة الإسباني، بفريقه الكتالوني، في ظل سلسلة الهزائم المتتالية المتوقعة التي يتعرض لها البلاوجرانا في السنوات الأخيرة.

وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له الرحيل لأي فريق في صفقة انتقال حر، بداية من الموسم المقبل.

وتعرض برشلونة في حضور ميسي أول أمس الثلاثاء، لهزيمة تاريخية جديدة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب كامب نو.

وكشف الصحفي كارلوس أريس الموثوق، في شبكة "أوندا سيرو" الإسبانية، أن الجميع في الأرجنتين حاليا على علم تام بقرار ميسي بمغادرة برشلونة نهاية الموسم.

وأوضح أن "الجميع في الأرجنتين في انتظار معرفة الفريق الجديد لميسي، سواء كان باريس سان جيرمان الفرنسي، أو مانشستر سيتي الإنجليزي".

وأكد أن "قرار ميسي بمغادرة برشلونة، أمر مسلم به وغير قابل للنقاش، لأنه يريد الفوز بالبطولات، وليس مشاهدة الهزائم تحدث مباراة تلو الأخرى".

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