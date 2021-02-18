الموقف الوبائي في ديالى: 44 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2021/02/18 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس (18 شباط 2021)، انخفاض معدل الإصابات اليومية بكورونا، والتي سجلتها المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "دوائر الصحة في محافظة ديالى أجرت 1571 فحصاً جديداً أظهر إصابة 44 شخصاً بفيروس كورونا".

وأضاف، أن "هذا الرقم يمثل انخفاضاً بنسبة 50% مقارنة بالايام الماضية"، مشيراً إلى "عدم تسجيل اي حالة وفاة لليوم الـ 16 على التوالي اما حالات الشفاء فكانت 48 حالة".

وأوضح العزاوي، ان "اجمالي الاصابات المؤكدة 24245 حالة والوفيات 278 حالة والشفاء 23547 حالة".

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