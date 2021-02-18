القبض على عصابتين لتجارة المخدرات في ديالى وواسط

2021/02/18 | 12:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النورنيوز/ بغداداعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، تفكيك عصابتين لتجارة المخدرات بمعليتين امنيتين في محافظتي ديالى وواسط.وذكر اعلام الجهاز في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أنه “بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد واستكمالاً لمهام جهاز الامن الوطني العراقي في القضاء على العصابات الاجرامية، شرعت مفارزنا بتنفيذ واجباتها ضمن قواطع المسؤولية و بعد ورود معلوماتٍ …

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