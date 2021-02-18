محكمة جنايات الكرخ تصدر الحكم النهائي بحق المرأة التي رمت أطفالها في نهر دجلة

2021/02/18 | 12:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف مصدر قضائي، الخميس، عن إصدار محكمة جنايات الكرخ الحكم بحق المرأة التي القت بأطفالها من أعلى أحد جسور العاصمة بغداد.

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وقال المصدر في حديث لـ "ناس" (18 شباط 2021)، ان "محكمة جنايات الكرخ اصدرت قرار الحكم بالاعدام مرتين شنقاً حتى الموت لامرأة القت باطفالها من اعلى احد جسور بغداد".

وشرعت مديرية نجدة العاصمة بغداد، الاثنين (19 تشرين الأول 2020)، بعمليات البحث عن الطفلين اللذين ألقتهما بهما أمهما في نهر دجلة.





وقالت المديرية، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، إنه "حسب توجيهات وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، تواصل مديرية نجدة بغداد من خلال فرقها المختصة البحث عن الطفلين اللذين القت أمهما بهما في نهر دجلة ببغداد".

وذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية، في وقت سابق، بأن امرأة أقدمت على رمي طفليّها، من على جسر الائمة، بسبب اندلاع شجار عائلي.





وأفاد المصدر، لـ"ناس" (17 تشرين الأول 2020)، بأن "شجاراً نشب داخل إحدى العائلات بين رجل وزوجته، في المناطق المحيطة بجسر الائمة من جهة مدينة الكاظمية، ليتطور لاحقاً إلى نزاع كبير، أقدمت عقبه المرأة على أخذ طفليها سريعاً، والتوجه بهما إلى جسر الائمة، دون معرفة العائلة بطبيعة خروجها، والجهة التي تقصدها، لترميهما في النهر الواحد تلو الآخر، "، لافتاً إلى أن "عمر الأول ثلات سنوات، فيما يبلغ الثاني سنتين ".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة المحلية، تلقت بلاغاً عن الحادثة التي هزّت المدينة، وانطلقت إلى مكان الحادثة، لتلقي القبض على المرأة، لكنها لم تعثر على الأطفال الذين رمتهم في النهر"، مشيراً إلى "وصول قوة أخرى من الشرطة النهرية للعثور على الطفلين"

وعثرت الشرطة النهرية، الاثنين (19 تشرين الأول 2020)، على جثة أحد الطفلين اللذين القتهما أمهما في نهر دجلة من على جسر الأئمة في بغداد.

وقال مصدر في الشرطة، النهرية لـ"ناس"، إن "مفارز الغوص التابعة للشرطة النهرية، تمكنت من العثور على جثة أحد الطفلين اللذين تم رميهما من قبل أمهما في نهر دجلة".

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