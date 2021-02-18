بالصور والوثائق: تطبيق فرض غرامة 25 الف دينار لغير مرتدي الكمامات لمواجهة كورونا

2021/02/18 | 13:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

بدأت السلطات العراقية، الخميس، بفرض غرامات على المارة واصحاب السيارات الذين لا يرتدون كمامات للوقاية من فيروس كورونا.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، وصل غرامة، تضمن فرض غرامة مالية، على اشخاص لم يلتزموا بارتداء الكمامة.

ويشير وصل الغرامة، الى دفع الاشخاص مبلغاً قدره 25000 دينار عراقي الى شعبة الرقابة الصحية، لعدم التزامه بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وعدم ارتدائهم الكمامة.

وتبدأ مساء اليوم، إجراءات تطبيق حظر التجول لمدة 14 يوماً وفقا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمواجهة موجة جائحة كورونا .

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