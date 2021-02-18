الداخلية تتوعد: مخالفو إجراءات الوقاية سيعرضون أنفسهم للمساءلة والاحتجاز

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال وزير الصحة حسن التميمي إن "إجراءات حظر التجوال ستبدأ اليوم الخميس، ومن خلال المؤشرات، فإن هناك انتشاراً واسعاً بالأيام الثلاثة الأخيرة بإصابات السلالة الجديدة من فيروس كورونا".وأضاف، أن "أكثر من 50 في المئة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا هي إصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس، وأشرنا وجود إصابات شديدة بالنسبة للأطفال والشباب، وهذا ما ينذر بالخطر الكبير، ولاسيما بعد زيادة الحالات الحرجة والشديدة". وتابع، أن "زيادة نسب الدخول للمستشفيات، يسبب خطراً وضغطاً على المؤسسات الصحية نتيجة تزايد أعداد المصابين بالحالات الحرجة، ونهيب بالمواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات".ودعا التميمي المواطنين إلى "تنفيذ كل القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، مؤكداً "متابعة الأجهزة الأمنية والصحية للقيام بهذه الإجراءات".وأوضح، أن "الالتزام هو السبيل الوحيد للحد من انتشار الفيروس وتقليل شدة الإصابة والاعراض الجانبية، ونهيب بالابتعاد عن التنقل بين المناطق، وسيكون هناك تعاون من الفرق الصحية والأمنية، بفرض الغرامات، على المخالفين".
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