2021/02/18 | 13:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يتقدم ثلاث مراتب في مؤشر التجارة الإلكترونية العالمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/18 | 13:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتقدم ثلاث مراتب في مؤشر التجارة الإلكترونية العالمية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتقدم ثلاث مراتب في مؤشر التجارة الإلكترونية العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).