الدفاع المدني يطلق حملة لتعفير منازل المصابين بفيروس كورونا (صور)

2021/02/18 | 13:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أطلقت مديرية الدفاع المدني، الخميس، حملة لتعفير دور المصابين بفيروس كورونا، لمواجهة ازدياد عدد الاصابات بالفايروس.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 شباط 2021)، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وبامر من مدير عام الدفاع المدني توجهت فرقة لتعقيم وتعفير دور المصابين في عموم المحافظات لمواجهة ازدياد عدد الاصابات بفايروس كورونا المستجد وسلالته الجديدة ووضع رقم الطوارئ ( 115) في خدمة المواطنين على مدار الساعة لاستقبال الاتصال حول طلب ذلك باستخدام محاليل تعقيم معتمدة دولياً والامنة لصحة الإنسان والصديقة للبيئة".

واشار البيان الى ان "هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة خطوات خدمية اتخذتها مديرية الدفاع المدني للحد من انتشار فايروس كورونا بعد ان اتمت تعقيم اغلب المناطق السكنية والدوائر والمؤسسات الحكومية منذ انطلاق حملاتها التعقيمية بتاريخ 2020/2/21 الى يومنا هذا"، مضيفاً "تعقيم المدارس والمعاهد والكليات مساهمة منها لتامين سلامة طلبتنا وانجاح العملية التروبية ولتخفيف عن كاهل اعباء الجيش الأبيض فهو المتصدي الاول لتلك الجائحة في المستشفيات والمراكز الصحية، ويأتي الدفاع المدني ثانياً في نطاق العمل كـ متصدي للجائحة خارج تلك المستشفيات".

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