2021/02/18 | 13:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا” عن تصنيف المنتخبات لشهر شباط الحالي.

واستقر منتخبنا الوطني ، عند المركز الـ69 ، في سلم ترتيب المنتخبات حسب التصنيف الصادر اليوم.

كما حل منتخب العراق في المركز السابع على مستوى منتخبات قارة آسيا ، بعد منتخبات ، اليابان – إيران –كوريا الجنوبية – استراليا – قطر–السعودية.

يذكر ان التصنيف الاخير لفيفا شهد ايضا تواجد العراق في المركز التاسع والستين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الوطني يحتل المركز الـ69 بتصنيف فيفا الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الوطني يحتل المركز الـ69 بتصنيف فيفا الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).