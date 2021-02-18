بدء تساقط الثلوج على اقليم كوردستان

2021/02/18 | 13:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت درجات الحرارة يوم الخميس، فيما بدأت الثلوج بالتساقط في المناطق الجبلية باقليم كوردستان.

مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، رجحت في بيان، تساقط الثلوج اليوم بمراكز بعض الاقضية والنواحي " سوران، خليفان، رواندوز، ملكان، بيرمان، سفين، كورك، قلعة دزة، بينجوين، جومان، كرمك، ماوت، جوارتا" بنسب متفاوتة ما بين 2 ـ 5 سنتيمرات.

مرجحة ايضا تساقط الثلوج في بعض مراكز المحافظات ليلة الجمعة، وصباح السبت، بانخفاض سرعة الرياح التي الحقت، الاربعاء، خسائر مادية كبيرة في محافظتي السليمانية وحلبجة.

PUKmedia ترجمة

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