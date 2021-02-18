محافظ أربيل يؤدي اليمين القانونية

2021/02/18 | 13:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى محافظ اربيل الجديد اوميد خوشناو اليمين القانونية اليوم الخميس، امام رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وبذلك يباشر اوميد خوشناو مهامه محافظا لاربيل خلفا لمحافظها السابق فرست صوفي الذي وافته المنية جراء اصابته بفايروس كورونا.

وكانت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس محافظة اربيل قد قاطعت يوم الاثنين 8/2/2021 اجتماع مجلس المحافظة لتسمية خوشناو كمحافظ جديد.

PUKmedia

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