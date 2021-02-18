السلالة المتحورة.. مكتب حقوق الانسان في البصرة يوجه تحذيرا للمواطنين

2021/02/18 | 13:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، مهدي التميمي، الخميس، دعم المفوضية لقرارات لجنة الصحة والسلامة وكذلك القرارات التي صدرت من الحكومة المحلية فيما يخص تشديد الاجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

وقال التميمي، في حديث لـ NRT عربية، اليوم، 18 شباط 2021، " اليوم حقيقة وحتى نعبر هذه الازمة بنجاح، وجهنا لاهالينا الكرام في محافظة البصرة بضرورة توخي الحذر وعدم ترك الكمامات والاستهانة بها"، مبينا ان ذلك يأتي "لاجل ديمومة النظام الصحي في البصرة وكذلك اسناد المؤسسة الصحية والحفاظ على كوادرها الذين اليوم هم يقفون بالخط الاول للدفاع عن صحة المواطن".

وشدد على ضرورة التزام الأهالي بالاجراءات الوقائية لمنع تفشي الوباء، مؤكدا دعم مفوضية حقوق الإنسان للقرارات التي صدرت من الحكومة المحلية فيما يخص تشديد الاجراءات.

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