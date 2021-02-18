النفط تعلن مجمل صادرات العراق في كانون الثاني 2021 وإيراداته منها ومعدل سعر البرميل

2021/02/18 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس،

مجموع الصادرات النفطية والايرادات

المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي،

بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من

شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وذكرت الوزارة في بيان تلقته

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