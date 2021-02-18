الدفاع المدني تطلق حملة لتعقيم دور المصابين بكورونا وتخصص رقماً للطوارئ

2021/02/18 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس،

إطلاق حملة كبرى لتعقيم دور المصابين

بفيروس كورونا، فيما خصصت رقماً

للطوارئ بشأن تعقيم المنازل.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "الدفاع المدني وج

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