عضو بالامن النيابية يحمل حكومة الكاظمي وزر الدماء في “خروقات ديالى”

2021/02/18 | 13:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..حمل عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، حكومة رئيس وزراء مصطفى الكاظمي وزر الدماء التي تسفك بسبب الخروقات المتكررة في ديالى.وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” ديالى تشهد ارتفاعا واضحا في معدل الخروقات الامنية التي تستهدف نقاط مرابطة في مناطق متفرقة من ديالى خاصة حمرين وحوض ريف خانقين ونفط خانة ما ادى الى سقوط الكثير من الضحايا في صفوف القوات الامنية والحشد الشعبي كان اخرها هجوم الدكات يوم امس”.واضاف العزاوي،ان” حكومة الكاظمي تتحمل وزر كل قطرة دم تنزف في ارض ديالى بالاضافة الى القيادات الامنية العليا لانها على دراية بكل مستجدات المشهد الامني وخطورته في ظل وجود فراغات كبيرة بدات تشكل خطر على الامن والاستقرار بشكل مباشر لانها استغلت من قبل داعش الارهابي”.ودعا العزاوي حكومة الكاظمي الى “ضرورة دراسة امن ديالى وخاصة المناطق الرخوة امنية التي تشهد خروقات متكررة والسعي لتعزيزها بقطعات اضافية والعمل على انهاء ملف خلايا داعش النائمة”.وتشهد ديالى في الاونة الاخيرة ارتفاع واضح في ملف الخروقات الامنية في عدة قواطع ما ادى الى سقوط ضحايا.



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