اسود الرافدين في المركز الـ69 بتصنيف فيفا الجديد

2021/02/18 | 13:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداعلن الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا” عن تصنيف المنتخبات لشهر شباط الحالي.

واستقر منتخبنا الوطني ، عند المركز الـ69 ، في سلم ترتيب المنتخبات حسب التصنيف الصادر اليوم.

كما حل منتخب العراق في المركز السابع على مستوى منتخبات قارة آسيا ، بعد منتخبات ، اليابان – إيران -كوريا الجنوبية – استراليا – قطر -السعودية.

يذكر ان التصنيف الاخير لفيفا شهد ايضا تواجد العراق في المركز التاسع والستين.



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