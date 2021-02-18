الديوانية تسجل 20 إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

2021/02/18 | 13:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت محافظة الديوانية، اليوم الخميس، 20 اصابة بسلالة كورونا المتطورة.وذكر مصدر طبي، انه “تم تسجيل 20 اصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، بعد ان تم تشخيصها في مختبرات العاصمة بغداد”.

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