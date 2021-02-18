ضبط حاوية محملة بـ”لحوم معلبة” منتهية الصلاحية في ام قصر الاوسط

2021/02/18 | 13:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الخميس، بضبط حاوية محملة بـ( لحوم معلبة ) منتهية الصلاحية في مركز جمرك ام قصر الأوسط في محافظة البصرة.وذكرت الهيئة، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، أنه “تم ضبط حاوية محملة بـ( لحوم معلبة) منتهية الصلاحية في مركز جمرك ام قصر الاوسط”.وأشارت الى أن “العملية تمت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات والجهات الساندة العاملة في المركز”.انتهى/25

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