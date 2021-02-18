العراق: الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا تتجاوز 50 بالمئة

2021/02/18 | 13:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، أن أكثر من خمسين بالمئة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا سجلت ضمن السلالة الجديدة.

قال وزير الصحة إن الغاية من فرض الغرامات ليس لجني الأموال وإنما لإرشاد المواطن لأهمية التعليمات الصحية

ونقلت الوكالة الرسمية، عن التميمي قوله، وتابعه "ألترا عراق"، إن "هذا النوع الجديد من سلالة كورونا والتي تمتاز بسرعة الانتشار تحتاج إلى تضافر الجهود بين كل الجهات الساندة سواء المؤسسات الحكومية أم مؤسسات المجتمع المدني، والتي تدعم جهود وزارة الصحة من خلال تطبيق التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي تستند إلى اللجان الاستشارية".

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وأضاف أن "وزارة الصحة وفرت كل الإمكانيات ورصنت النظام الصحي، بالإضافة إلى أنها وفرت 80 مركزًا متخصصًا لكورونا ولا تزال المستشفيات تقدم الخدمات"، داعيًا رجال الدين وشيوخ العشائر والشخصيات الفاعلة إلى "نبذ كل التجمعات في المجتمع ومنع إقامة مجالس العزاء وصالات الأفراح والأعراس والأسواق".

وأكد أنه "تم فتح المجال للمواطن لكي يسترزق ولكن يجب أن يكون على مستوى عالٍ من المسؤولية"، مبينًا أن "البعض انتقد فرض الغرامات، والغاية من فرضها ليس لجني الأموال وإنما لإرشاد المواطن لأهمية التعليمات الصحية".

وأوضح انه "لا يزال نفس البروتوكول والتشخيص العلاجي المستخدم وقد لوحظ نسبة الشفاء عالية رغم سرعة انتشار الفيروس"، حاثًا "المواطن الذي يشعر بأي أعراض متداولة معروفة التي يسببها فيروس كورونا إلى التوجه لأقرب مركز صحي لتسلُّم العلاج من المؤسسات العلاجية مجانًا".

ولفت إلى أن "تعليق الدوام الحضوري سيكون ابتداءً من اليوم الخميس الساعة 8 مساءً وسيستمر لمدة أسبوعين وبعدها يتم تقييم الموقف الوبائي، وعلى أثرها سنلزم المواطنين بالإجراءات لقطع سلسلة انتشار الفيروس".

وتابع التميمي أنه "بالرغم من انخفاض عدد الإصابات الى 600 إصابة في الفترة السابقة إلا أن الوزارة كانت تحذر من قدوم موجة جديدة وسلالة جديدة للعراق"، لافتًا إلى أن "الإصابات كانت متوقعة من قبل وزارة الصحة ومدروسة بشكل كبير من خلال اللجان العلمية".

وبيّن أن "عدم ارتفاع الإصابات إلى أكثر من هذه الأعداد يعتمد على وعي المواطن".

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