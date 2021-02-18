صور أقمار صناعية تكشف

2021/02/18 | 13:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفكك الإمارات أجزاء من قاعدة عسكرية تديرها في دولة إريتريا الواقعة في شرق إفريقيا بعد انسحابها من الحرب الطاحنة في اليمن القريب، بحسب صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس.

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