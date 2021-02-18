اتلتيكو مدريد يتعثر بالتعادل مع ليفانتي ويمنح هدية لملاحقيه في الدوري الاسباني

2021/02/18 | 13:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أهدر أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه ليفانتي، مساء أمس الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية للمسابقة.

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