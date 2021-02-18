2021/02/18 | 13:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

يرى خبراء أن “البيتكوين”، العملة الأكثر شهرة في العالم، ستواصل الارتفاع إلى مستويات أكثر من 50 ألف دولارا.



وكانت العملة الرقمية قد تجاوزت هذا المستوى النفسي قبل أيام.

وقال أرسيني بوياركوف رئيس مركز التحليل BusinessDrom، والعضو في مجلس خبراء مجلس الدوما للاقتصاد الرقمي، “لقد اخترقت عملة “البيتكوين” حاجز الـ50 ألف دولار، والآن لا يوجد شيء يمنعها من التحرك أعلى، لأن 50 ألف كانت حاجزا نفسيا مهما”.

ولم يستبعد الخبير أن تصعد “البيتكوين”، العملة الأكثر شهرة في العالم، إلى مستوى الـ60 ألف دولار.

وبعد أن قفزت عملة “البيتكوين” فوق مستوى الـ50 ألف دولار، واصلت العملة الارتفاع وسجلت مستوى الـ52 ألف دولار أمس الأربعاء، مسجلة مستويات تاريخية، ووفقا لبيانات منصة “كوين ماركت كاب”، التي تحسب متوسط سعر “البيتكوين” في 20 بورصة، فقد بلغت العملة في الساعة 11:35 بتوقيت موسكو مستوى 52.057 دولار بزيادة نسبتها 1.94%.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء: عملة “البيتكوين” ستواصل موجة الصعود) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء: عملة “البيتكوين” ستواصل موجة الصعود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).