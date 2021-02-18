التربية : البدء بالتعليم الالكتروني اعتبارا من السبت وموعد الامتحانات لم يحدد بعد

2021/02/18 | 13:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة التربية ، ان المباشرة بالتعليم الالكتروني خلال الحظر ستكون ابتداءً من يوم السبت المقبل .وذكرت الوزارة في بيان صحفي ، انه " تم استثناء يوم الجمعة من الدروس الالكترونية كونها عطلة رسمية ".واشارت الى :" ان موعد اجراء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول لم يفصح عنه حتى الآن"./انتهى5

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