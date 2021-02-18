صحة البصرة : عشر حالات اصابة بالسلالة الجديدة دخلت الى المؤسسات الصحية

2021/02/18 | 13:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلن مدير عام صحة البصرة الدكتور عباس التميمي عن دخول ما يقارب عشر اصابات بالسلالة الجديدة من كورونا الى المؤسسات الصحية بالمحافظة./انتهى

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