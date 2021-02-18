2021/02/18 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وفد إقليم كردستان يعلن عن بوادر توافق بين أربيل وبغداد حول الموازنة

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