وزارة الصحة تقرر تقديم الخدمات الطبية لجميع منتسبيها وعوائلهم مجاناً

2021/02/18 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الصحة والبيئة تقديم الخدمات الطبية لجميع منتسبيها وعوائلهم مجاناً في الأجنحة الخاصة.

وتضمنت وثيقة صادرة عن وزير الصحة حسن التميمي أنه تقرر أن تكون الخدمات الطبية المقدمة لملاكات الوزارة ولعوائلهم من الدرجة الأولى في الأجنحة الخاصة مجاناً.وأضاف الوزير بحسب الوثيقة أن هذا القرار سيشمل المنتسبين كافة ممن هم على الملاك الدائم والعقود والأجور اليومية مشيراً إلى أن ذلك يأتي دعماً لجهود الجيش الأبيض في التصدي لجائحة كورونا.

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