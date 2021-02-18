العراق .. صادرات الخام تجاوزت 88 مليون برميل بأكثر من 4.7 مليار دولار للشهر الماضي

2021/02/18 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومـو.

وذكرت الوزارة في بيان أن كمية الصادرات من النفط الخام تجاوزت ثمانية وثمانين مليوناً وتسع مئة ألف برميل بإيرادات بلغت أكثر من أربعة مليارات وسبع مئة مليون دولار وبمعدل سعر بلغ نحو ثلاثة وخمسين دولارا وثمانية وخمسين سنتا للبرميل.

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