2021/02/18 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ضبطت ملاكات دائرة التحقيقات في الهيئة عدداً من المُتَّهمين؛ لقيامهم بافتتاح مقراتٍ لاتحاداتٍ نقابيَّةٍ في محافظة ديالى وجباية الأموال من أصحاب المهن بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت من قبل مكتب تحقيق ديالى الذي انتقل إلى اتّحاد نقابات العُمَّال والاتّحاد الوطنيّ المركزيّ لنقابات العُمَّال في المُحافظة، بيَّنت تمكَّن من ضبط (7) مُتَّهمين؛ لوجود مُخالفاتٍ إداريَّةٍ وماليَّةٍ شابت عمليَّة افتتاح تلك المقرَّات، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين القائمين على إدارة تلك الاتّحادات قاموا باستحصال مبالغ ماليَّةٍمن أصحاب المعامل والمُولات والمحلات؛ لقاء تزويدهم بشهادة مُمارسة مهنةٍ مُزوَّرةٍ.

وأضافت إنه تمَّ ضبط (26) دفتر وصولات جبايةٍ، و(7) سجلاتٍ و(6) أختامٍ، و (23) شهادة مُمارسة مهنةٍ، و(8) هوياتٍ صادرةٍ لأصحاب المهن في العمليَّة التي نُفِّذَت؛ بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـةٍ.

الدائرة أوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ قضائيٍّ، وعرضه رفقة المضبوطات والمُتَّهمين على السيّد قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (260) من قانون العقوبات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط متهمين بجباية الأموال خلافاً للقانون في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط متهمين بجباية الأموال خلافاً للقانون في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).