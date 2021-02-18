النفط: انجاز مشروع انبوب نقل الغاز الجاف الى محطة القيارة الكهربائية

2021/02/18 | 13:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، انجاز مشروع مد خط الانبوب الناقل للغاز الجاف المغذي لمحطة كهرباء القيارة .

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، في بيان للوزارة، انه تم تنفيذه بوقت قياسي من قبل الجهد الوطني المتمثل بشركة المشاريع النفطية المنفذة للمشروع وشركة خطوط الانابيب الجهة المشرفة والمشغلة للمشروع ، مشيراً ان الانبوب سيغذي محطة كهرباء القيارة باحتياجها من الغاز الجاف ويسهم في زيادة انتاج الطاقة الكهربائية الوطنية في محافظة نينوى، مثمناً جهود الملاكات الفنية والهندسية التي نفذت المشروع في ظل الظروف الصحية والاقتصادية التي تمر بها البلاد .

وقال مدير عام شركة المشاريع النفطية محمود عباس، بذات البيان، ان المشروع نفذته هيئة مشاريع بغداد وهيئة مشاريع الشمال بمدة لم تتجاوز الثلاثة اشهر وتم تدشين خط الانبوب الناقل للغاز الجاف الى محطة كهرباء القيارة الذي بلغ طوله 22 كم وقطر 18 عقدة ، الذي يربط بين الانبوب الرئيسي ( بيجي _ محطة كهرباء الموصل ) الى منطقة الربط في محطة كهرباء القيارة ، مشيراً الى ان المشروع تضمن ايضاً تنفيذ ( 7 ) معابر للانبوب عند تقاطعات الطرق الرئيسية ، فضلاً عن عبور بعض الوديان والتضاريس المختلفة .

ومن جهته قال مدير هيئة مشاريع بغداد اياد الجوهر، تمت المباشرة بضخ كميات من الغاز بضغوطات معينة في الانبوب لاجراء عملية الفحص الموقعي، مشيراً ان الانبوب سيغذي محطة كهرباء القيارة بكميات من الغاز بطاقة( 130 مقمق ) تسهم بتأمين و تشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية في المحطة المذكورة والبالغة (6 ) وحدات بطاقة 125 كيلو واط لكل وحدة .

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