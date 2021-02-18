محافظ أربيل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الإقليم

2021/02/18 | 13:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أدى أوميد خوشناو، الخميس، اليمين الدستورية محافظاً جديداً لأربيل.

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وأدى خوشناو اليمين القانونية أمام رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، (18 شباط 2021)، ليتسنم مهامه رسمياً خلفاً لفرست صوفي الذي توفي بفيروس كورونا.

وحسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في وقت سابق، مرشح منصب محافظ اربيل .

وقال مصدر مطلع داخل الحزب وآخر مقرب من خوشناو في تصريحات لـ"ناس كورد"، (2 شباط 2021) أن الحزب الديمقراطي الكردستاني استقر على تعيين أوميد خوشناو محافظا لأربيل بعد أن يقدم الاستقالة من رئاسة كتلة الحزب في برلمان كردستان.

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