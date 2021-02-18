تأثيرات ألزرادشتية على أليهودية - كامل علي

2021/02/18 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كامل_علي مقدمة:في سلسلة مقالات سابقة "ألأديان وتطورها" ذكرنا مايلي: " من دراسة تأريخ ألأديان نستنج بأن ألأديان خضعت لمبدأ التطور .فكل دين جديد يولد من رحم الدين أو ألأديان التي سبقته أو يقتبس بعض المعتقدات منها مع إجراء بعض التعديلات ليتلائم الدين الجديد مع معتقداته وبيئته وثقافة تلك البيئة الحاضنة.الدين اليهودي أقتبس أساطير وادي الرافدين وبالأخص السومرية والبابلية أثناء فترة السبي البابلي وضمه ......





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