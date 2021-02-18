فى ذكرى ثورة إدسا الفلبينية ( 22 فبراير 1986 ) - سعيد العليمى

2021/02/18 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_العليمى ربما كانت أجمل ذكرى لى خرجت بها من الفلبين هى إبنى فون سعيد - غير أن هناك ذكرى أخرى أسعد بها كلما واتتنى وهى أنه فى 22 فبراير 1986 نزل الشعب الفلبينى للشوارع للإطاحة بالرئيس ماركوس .



وقد عاصرت هذه الثورة السياسية منذ ايامها الأولى حيث قدر لى ان اذهب الى الفلبين لاول مرة عام 1983 من القرن الماضى ( وهى تشبه فى كثير من الوجوه ثورة 25 يناير ).



وتصادف ان ترافقت رحلتى - بعد اغتيال زعيم المعارضة ال ......





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