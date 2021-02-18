العالم العربي وانهيار البنى البدئية؟/2 - عبدالامير الركابي

2021/02/18 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي بنتيجه حضور الغرب، وحقبة التشبه به باسم " النهضة"، تولدت حصيلة تعيشها المنطقة اليوم، وصارت محكومة لبدايات تمخضاتها والحصيلة التي ترتبت عليها اخيرامع القرن الواحد والعشرين، قاعدتها انهيار البنى البدئية للشرق المتوسطي بما هو بؤرة تبلور الظاهرة المجتمعية وخطوتها الأولى في التاريخ، فلم تعد مصر بعد اليوم "هبة النيل" كما اسماها هيرودوت، ولا الجزيرة العربية ارض اللامنتجية واللاعمل، النمط الاحترابي لم ......





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